Издание The Score назвало лучшую сделку «Вашингтона» в межсезонье на данный момент

Североамериканское издание The Score назвало подписание контракта «Вашингтон Кэпиталз» с защитником Мартином Фехервари лучшей сделкой в нынешнее межсезонье на данный момент.

«Кэпиталз» продлили контракт Фехервари на семь лет с кэпхитом $6 млн до того, как он стал ограниченно свободным агентом. В будущем он станет важной частью обороны «Вашингтона», и, учитывая, что цены на него только растут, было выгодно подписать его как можно скорее», — сказано в статье.

25-летний Фехервари в прошлом сезоне провёл 81 матч, в них он отметился 20 результативными передачами и забросил пять шайб с показателем полезности «+18». За пять сезонов в НХЛ Фехервари принял участие в 299 играх, забил 22 гола и отдал 53 передачи, набрав 75 ​​очков, с показателем полезности «+13».