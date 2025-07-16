Яковлев: спорт должен быть вне политики, с отстранением России сложно смириться

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал продолжающееся отстранение национальных команд России от международных соревнований.

— За три с половиной года бана свыклись с мыслью, что нас нет на чемпионатах мира и Олимпийских играх?

— С таким сложно свыкнуться или смириться. Спорт должен быть вне политики — об этом мы уже говорили не раз и можно повторить снова. Жалко ребят, которые не смогли пока ощутить атмосферу таких крупных турниров. Особенно за молодых ребят обидно, которые остались без молодёжного и юниорского чемпионатов мира. Да и взрослых хоккеистов тоже жаль, что они не могут сейчас играть на Олимпиаде и других турнирах, которые могут быть у них всего раз в жизни. Они это пропускают не из-за спортивного принципа. Конечно, это несправедливо. Надеюсь, в скором времени спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле. И спорт окажется вне политики, — цитируют Яковлева «Известия».