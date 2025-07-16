18-летний форвард «Салавата» Жаровский: играть в НХЛ — моя мечта, но ехать надо готовым

18-летний форвард «Салавата» Александр Жаровский высказался о том факте, что его выбрал «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ — 2025 под общим 34-м номером.

– Александр, «Монреаль» выбрал вас в начале второго раунда. Какой была ваша реакция?

– Очень рад, что выбрала такая команда с очень большой историей. Всё здорово! Предпочтений, куда попасть, у меня не было. Хорошо, что попал туда, куда попал.

– Успели изучить команду?

– Пока ещё нет. Знаю, что там сейчас Иван Демидов, Богдан Конюшков, а из основы знаю Ника Сузуки.

– Ваш друг Демидов уже год в «Монреале». Как он отреагировал?

– С Демидовым познакомились ещё в детстве, играли в одной команде. После драфта созвонились, он спрашивал, приеду я или нет.

– При идеальном раскладе как скоро хотели бы оказаться за океаном?

– Конечно, играть в НХЛ – моя мечта. Но ехать туда нужно абсолютно готовым, и я это понимаю. Не хочу сейчас загадывать. Сначала надо окрепнуть здесь, состояться как игрок. А там уже видно будет, — цитирует Жаровского «БИЗНЕС Online».

Жаровский в минувшем сезоне провёл семь матчей в КХЛ, в которых сделал одну результативную передачу. В среднем он проводил на льду чуть более шести минут.