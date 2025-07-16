«С жёсткой критикой хоккеистов КХЛ не согласен». Рябыкин — о разгроме в «Матче года»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
— Видел в интернете жёсткую критику хоккеистов КХЛ и, как следствие, уровня нашей лиги, не совсем с ней согласен, не вижу драмы. Всё-таки это был благотворительный матч, плюс шоу для зрителей, многие моменты разыгрывались до пустых ворот, исключительно для визуальных эффектов.
Понятно, что у наших звёзд НХЛ – исключительное индивидуальное мастерство. Оно и воплотилось в эти 15 шайб. Когда начнётся рутина регулярного чемпионата КХЛ, многие мастера нашей лиги добавят – за счёт работы и настроя. И качество их хоккея будет другим.
— Согласитесь с тем, что по времени «Матч года» был проведён в более удобное время как раз для кахаэловцев, ведь в НХЛ – пик отпусков, а наши игроки уже готовятся к тренировочным лагерям?
— Нет, не совсем так. Я знаю, что многие наши звёзды НХЛ уже начали активную подготовительную работу – как большие профессионалы. Ещё раз повторю, решающим фактором стало индивидуальное мастерство. Не секрет, что НХЛ – лучшая лига мира и там собраны самые мастеровитые хоккеисты, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.
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