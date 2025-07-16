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«С жёсткой критикой хоккеистов КХЛ не согласен». Рябыкин — о разгроме в «Матче года»

«С жёсткой критикой хоккеистов КХЛ не согласен». Рябыкин — о разгроме в «Матче года»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

— Видел в интернете жёсткую критику хоккеистов КХЛ и, как следствие, уровня нашей лиги, не совсем с ней согласен, не вижу драмы. Всё-таки это был благотворительный матч, плюс шоу для зрителей, многие моменты разыгрывались до пустых ворот, исключительно для визуальных эффектов.

Понятно, что у наших звёзд НХЛ – исключительное индивидуальное мастерство. Оно и воплотилось в эти 15 шайб. Когда начнётся рутина регулярного чемпионата КХЛ, многие мастера нашей лиги добавят – за счёт работы и настроя. И качество их хоккея будет другим.

— Согласитесь с тем, что по времени «Матч года» был проведён в более удобное время как раз для кахаэловцев, ведь в НХЛ – пик отпусков, а наши игроки уже готовятся к тренировочным лагерям?
— Нет, не совсем так. Я знаю, что многие наши звёзды НХЛ уже начали активную подготовительную работу – как большие профессионалы. Ещё раз повторю, решающим фактором стало индивидуальное мастерство. Не секрет, что НХЛ – лучшая лига мира и там собраны самые мастеровитые хоккеисты, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

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