Ветеран СКА оценил шансы Шестёркина и Бобровского на награду лучшего вратаря НХЛ

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил тот факт, что согласно опросу издания The Athletic вратари Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» входят в список главных претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона НХЛ.

— Как думаете, заслуженно ли Шестёркин получил высокую оценку?

‎— Мне кажется, это за игру в период прошлого сезона и ещё раньше. Наверное, это было так. Его стабильные выступления и повлияли на этот результат.‎

‎— В списке нет Бобровского. Как считаете, с чем связана недооценка действующего чемпиона?

‎— Трудно сказать, но было много высказываний, что свои лучшие годы Бобровский отыграл. В этом сезоне Бобровский опроверг все слова этих специалистов и доказал, что он готов и за третьим Кубком Стэнли пойти.

‎— На ваш взгляд, сейчас российская линия является лучшей в мире?

‎— Мне кажется, наши вратари достойно представляют Россию. Во всяком случае спрос на них не уменьшается. Я даже сужу по тем отъездам ребят 17-летних, которые уезжают за рубеж. Интерес к вратарям не закончился, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».