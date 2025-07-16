Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» подумает, стоит ли отдавать его «Монреалю». Козлов — о 18-летнем Жаровском

«Салават» подумает, стоит ли отдавать его «Монреалю». Козлов — о 18-летнем Жаровском
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о возможности 18-летнего форварда уфимского клуба Александра Жаровского сыграть в НХЛ. «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ — 2025 выбрал нападающего под общим 34-м номером.

«Ему нужно время, чтобы физически созреть и окрепнуть, чтобы он мог войти в НХЛ так же, как это сделал Кирилл Капризов. Это идеальный сценарий. Так что пусть «Монреаль» приедет к нам в гости, подумает, как бы им хотелось видеть развитие Жаровского, а когда придёт время, мы подумаем, стоит ли отдавать его им (смеётся).

Мы всегда открыты для обмена опытом на всех уровнях. Мы с Мартеном Сан-Луи примерно одного возраста, и, если они будут свободны в августе и им нечем будет заняться, мы будем рады принять их на сборах в Уфе (смеётся)», — цитирует Козлова RG.

Материалы по теме
18-летний форвард «Салавата» Жаровский: играть в НХЛ — моя мечта, но ехать надо готовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android