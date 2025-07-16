«Салават» подумает, стоит ли отдавать его «Монреалю». Козлов — о 18-летнем Жаровском

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о возможности 18-летнего форварда уфимского клуба Александра Жаровского сыграть в НХЛ. «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ — 2025 выбрал нападающего под общим 34-м номером.

«Ему нужно время, чтобы физически созреть и окрепнуть, чтобы он мог войти в НХЛ так же, как это сделал Кирилл Капризов. Это идеальный сценарий. Так что пусть «Монреаль» приедет к нам в гости, подумает, как бы им хотелось видеть развитие Жаровского, а когда придёт время, мы подумаем, стоит ли отдавать его им (смеётся).

Мы всегда открыты для обмена опытом на всех уровнях. Мы с Мартеном Сан-Луи примерно одного возраста, и, если они будут свободны в августе и им нечем будет заняться, мы будем рады принять их на сборах в Уфе (смеётся)», — цитирует Козлова RG.