«Где-то давали слабинку, где-то — по-настоящему». Чемпион ОИ — об игре против Путина

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира по хоккею Сергей Бабинов рассказал про игру против президента России Владимира Путина в выставочных матчах.

— Вы неоднократно играли в составе команды «Легенды СССР» в гала-матчах, в том числе и с участием нашего президента. Какое впечатление он производил тогда на вас? Тем более что он встал на коньки в 60 лет.

— Понятно, что не стоит ждать каких-то спортивных результатов от человека, начавшего играть в 60 лет. Но то, что он встал на коньки и полюбил этот вид спорта, говорит об очень многом: о его целеустремлённости, стремлении. Главное, что своими действиями он привлёк внимание спортсменов, объединил нас, ветеранов. Это дало возможность участвовать в официальных соревнованиях среди любителей. Он выступал не как профессионал, а как любитель. Только один его выход на лёд очень много значит — не каждый руководитель может в 60 лет встать на коньки, и не где-то на закрытом катке, а при аудитории 12–15 тыс. зрителей. Для этого надо иметь мужество, поэтому мы его сильно уважаем.

— Доводилось ли вам играть с ним в одной пятёрке?

— Вместе с ним не доводилось, но против него приходилось играть регулярно. Это намного сложнее, чем играть сзади. Всё-таки это первое лицо государства, у него могло что-то не получаться, так как он поздно встал на коньки. Но с той стороны играет не один он, а пять человек. Есть определённые нюансы, как правильно подкатиться, встать. Будешь обращать внимание только на него, тебе его партнёры забьют. Где-то давали слабинку, где-то — по-настоящему, — приводит слова Бабинова ТАСС.