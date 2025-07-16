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«Все играют в полную силу, нет никаких поддавков». Яковлев — о 3:15 от звёзд НХЛ

«Все играют в полную силу, нет никаких поддавков». Яковлев — о 3:15 от звёзд НХЛ
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о разгромном счёте в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

— Обычно результат на подобных выставочных мероприятиях не очень всерьёз рассматривается, но то, как команда игроков НХЛ разгромила вашу (15:3), производит впечатление…
— Поэтому люди и идут на этот матч — нет здесь никаких поддавков. Все играют в полную силу. Не просто так у нашей страны лучшая вратарская линия — много ребят в мировом топе. И это сыграло свою роль в прошедшем матче — вратари из НХЛ сыграли здорово. Игорю Шестёркину мы вообще ни одного гола забить не смогли, Сергей Бобровский тоже здорово показал себя — не случайно он в этом году второй раз подряд взял Кубок Стэнли с «Флоридой». Российская вратарская линия — лучшая в мире. Ещё у нас в «Магнитке» Илья Набоков подрастает. Правда, в «Матче года» он нашу команду КХЛ не выручил, но оставит свои умения на будущее (улыбается), — цитируют Яковлева «Известия».

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