«Все играют в полную силу, нет никаких поддавков». Яковлев — о 3:15 от звёзд НХЛ

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о разгромном счёте в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

— Обычно результат на подобных выставочных мероприятиях не очень всерьёз рассматривается, но то, как команда игроков НХЛ разгромила вашу (15:3), производит впечатление…

— Поэтому люди и идут на этот матч — нет здесь никаких поддавков. Все играют в полную силу. Не просто так у нашей страны лучшая вратарская линия — много ребят в мировом топе. И это сыграло свою роль в прошедшем матче — вратари из НХЛ сыграли здорово. Игорю Шестёркину мы вообще ни одного гола забить не смогли, Сергей Бобровский тоже здорово показал себя — не случайно он в этом году второй раз подряд взял Кубок Стэнли с «Флоридой». Российская вратарская линия — лучшая в мире. Ещё у нас в «Магнитке» Илья Набоков подрастает. Правда, в «Матче года» он нашу команду КХЛ не выручил, но оставит свои умения на будущее (улыбается), — цитируют Яковлева «Известия».