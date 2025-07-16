Яшкин не ожидает вызова в сборную Чехии на Олимпиаду из-за политической ситуации

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что не ожидает вызова в сборную Чехии на Олимпиаду 2026 года из-за политической ситуации.

– Смотрели чемпионат мира?

– Следил за результатами, но такого чтобы пристально смотреть – не смотрел.

– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?

– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.

– То есть если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?

– Я лично всегда готов.

– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.

– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но думаю, что мне пошли бы на встречу, мы бы договорились, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.