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Яшкин не ожидает вызова в сборную Чехии на Олимпиаду из-за политической ситуации

Яшкин не ожидает вызова в сборную Чехии на Олимпиаду из-за политической ситуации
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что не ожидает вызова в сборную Чехии на Олимпиаду 2026 года из-за политической ситуации.

– Смотрели чемпионат мира?
– Следил за результатами, но такого чтобы пристально смотреть – не смотрел.

– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?
– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.

– То есть если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?
– Я лично всегда готов.

– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.
– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но думаю, что мне пошли бы на встречу, мы бы договорились, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
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