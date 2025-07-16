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Яшкин — об уходе Мифтахова: насильно не удержать человека, поддержал его как друг

Яшкин — об уходе Мифтахова: насильно не удержать человека, поддержал его как друг
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался об уходе из казанского клуба голкипера Амира Мифтахова, который продолжит карьеру в «Каролине Харрикейнз».

– Вы проводили много времени с лучшим другом – Амиром Мифхатовым. Уговаривали его по-дружески остаться в «Ак Барсе»?
– Да мы каждый день об этом разговаривали, но насильно же не удержать человека. Это его решение, я его принял и поддержал как друг.

– Как видите перспективы Мифтахова в «Каролине»? Всё-таки там сильная вратарская бригада.
– Думаю, у него неплохие шансы закрепиться в НХЛ на самом деле. Я в него верю, в этой команде есть определённые нюансы, которые могут сыграть в его пользу.

– В числе этих нюансов – здоровье первого номера «ураганов» Фредерика Андерсена?
– В том числе — ему ещё и к Олимпиаде готовиться надо. Нюансов много, будем верить, что всё получится. Надо работать, всё от него зависит, могу разве что пожелать ему удачи в его начинании.

– За «Ак Барс» не тревожно теперь? Билялов восстанавливается после травмы, второй номер – молодой Максим Арефьев…
– Время есть, можно ещё поискать варианты на рынке, думаю, что генеральный менеджер в этом плане всё понимает и разберётся в ситуации, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
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