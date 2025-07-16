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Капитан «Ак Барса» Яшкин высказался о трансферной политике клуба

Капитан «Ак Барса» Яшкин высказался о трансферной политике клуба
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о трансферной политике казанского клуба.

– И всё же — вы ведь в любом случае следите за трансферной политикой? Что скажете о приглашении Калинюка и Байро?
– Я этих ребят не знаю, посмотрим, приедут – оценим их. Потренируемся, пообщаемся. Надеюсь, они вольются в коллектив и принесут пользу команде.

– С Михаилом Фисенко уже были знакомы ранее? Для «Ак Барса» человек не чужой, но вы с ним, кажется, не пересекались…
– Мы знакомы с Михаилом, здорово, что он пришёл к нам, такой опытный игрок точно не помешает, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
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