Капитан «Ак Барса» Яшкин высказался о трансферной политике клуба

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о трансферной политике казанского клуба.

– И всё же — вы ведь в любом случае следите за трансферной политикой? Что скажете о приглашении Калинюка и Байро?

– Я этих ребят не знаю, посмотрим, приедут – оценим их. Потренируемся, пообщаемся. Надеюсь, они вольются в коллектив и принесут пользу команде.

– С Михаилом Фисенко уже были знакомы ранее? Для «Ак Барса» человек не чужой, но вы с ним, кажется, не пересекались…

– Мы знакомы с Михаилом, здорово, что он пришёл к нам, такой опытный игрок точно не помешает, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.