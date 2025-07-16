Яшкин — о поражении «Ак Барса» от «Динамо» в плей-офф: до сих пор сложно понять и принять

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение казанского клуба от московского «Динамо» (2-4) в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

– Долго прокручивали в голове серию с «Динамо»? В какой момент что-то пошло не так?

– Конечно, такое быстро не забывается, такое преимущество упустить, морально тяжело… До сих пор сложно это понять и принять на самом деле, неприятные воспоминания. Сам для себя не нашёл причины, почему мы проиграли, видимо, они где-то поменяли свою игру, перестроились, а мы не смогли. Не отреагировали на эти изменения.

– Две стартовые победы на выезде могли сыграть с командой злую шутку? Чересчур поверили в себя…

– Может и такое быть, где-то недонастроились, всё равно третья-четвёртая игра, начали не очень резво, дали сопернику почувствовать свою игру, убежать вперёд… И дальше уже вся серия перевернулась. Пятая игра была на качелях, начали не очень, но затем почти вытянули. Играли на пределе, видимо, это сказалось на последней шестой игре. Где уже не хватало ни эмоций, ни сил.

– В шестом матче руки не опускались? После второго периода уже всё было ясно…

– Всё равно старались хоть что-то сделать, спасти ситуацию, играли до конца. Это уже прошлое, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.