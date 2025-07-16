Яшкин — о разгромном поражении КХЛ в «Матче года»: результат говорит сам за себя

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
– В таких фестивальных товарищеских матчах обычно ждут ничьей, как в прошлом году. Что пошло не так?
– Мы старались, ребята из-за океана были лучше, что тут ещё можно сказать.
– То есть НХЛ вновь подтвердила свой статус лучшей лиги мира?
– Можно и так сказать. Я думаю, что результат говорит сам за себя.
– Разница, если смотреть на счёт, между лигами настолько существенная?
– Возможно, мы не до конца настроились, не собрались, а там ребята играли в полную катушку. Такой фактор тоже мог быть, для нас был матч звёзд, фестиваль, для них — хоккей, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
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