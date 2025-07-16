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Яшкин — о разгромном поражении КХЛ в «Матче года»: результат говорит сам за себя

Яшкин — о разгромном поражении КХЛ в «Матче года»: результат говорит сам за себя
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

– В таких фестивальных товарищеских матчах обычно ждут ничьей, как в прошлом году. Что пошло не так?
– Мы старались, ребята из-за океана были лучше, что тут ещё можно сказать.

– То есть НХЛ вновь подтвердила свой статус лучшей лиги мира?
– Можно и так сказать. Я думаю, что результат говорит сам за себя.

– Разница, если смотреть на счёт, между лигами настолько существенная?
– Возможно, мы не до конца настроились, не собрались, а там ребята играли в полную катушку. Такой фактор тоже мог быть, для нас был матч звёзд, фестиваль, для них — хоккей, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде — я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде — я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
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