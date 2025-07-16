«Логичный успех, всё по делу». Яшкин – о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

– Следили за Кубком Стэнли? Переживали за кого-то персонально?

– Смотрел, когда получалось, хотя бы хайлайты. Всё-таки часовые пояса, время другое, не совсем удобно смотреть было. Но Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Всегда событие, всегда праздник.

– Удивлены тому, что «Флорида» вновь взяла Кубок Стэнли?

– Нет, отнюдь, всё по делу. Логичный успех.

– У вас есть сейчас какие-то личные симпатии в НХЛ?

– Не сказал бы. Смотрю со стороны, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.