«Логичный успех, всё по делу». Яшкин – о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.
– Следили за Кубком Стэнли? Переживали за кого-то персонально?
– Смотрел, когда получалось, хотя бы хайлайты. Всё-таки часовые пояса, время другое, не совсем удобно смотреть было. Но Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Всегда событие, всегда праздник.
– Удивлены тому, что «Флорида» вновь взяла Кубок Стэнли?
– Нет, отнюдь, всё по делу. Логичный успех.
– У вас есть сейчас какие-то личные симпатии в НХЛ?
– Не сказал бы. Смотрю со стороны, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.