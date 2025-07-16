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Яшкин – о «Матче Года»: все кто это затеял – большие молодцы

Яшкин – о «Матче Года»: все кто это затеял – большие молодцы
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался об организации благотворительного «Матча года» в Москве.

– Какие у вас остались впечатления от Матча года? Как оцените организацию, атмосферу?
– Увидел много старых знакомых, было приятно. Организация на высшем уровне, всё супер, никаких вопросов к ребятам, кто всё это затеял, они молодцы что взялись за такой проект, всем получилось соединить приятное с полезным.

– С кем больше всего общаетесь из игроков НХЛ? С кем были рады встретиться?
– Да всех был рад встретить, по всем скучал. Не так много времени здесь было, постарался со всеми успеть переговорить.

– Атмосфера на игре сравнима с матчами звёзд? С чем сравните этот опыт?
– Матч звёзд – это одна история, здесь немного другая, благотворительная. Главное – это помощь нуждающимся в этом. Организовать это всё стоило больших усилий. По структуре и настроению, наверное, также как и матч звёзд КХЛ, но всё-таки немного другое, игроки другие. Соединили две лиги – уникальная история, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
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