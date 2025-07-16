Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен самый проверяемый на допинг российский клуб в 2025 году

Стал известен самый проверяемый на допинг российский клуб в 2025 году
Комментарии

Игроков челябинского «Трактора» чаще хоккеистов других клубов Континентальной хоккейной лиги проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего за первое полугодие были проверены на допинг 22 игрока «Трактора». Второе место по количеству протестированных хоккеистов занимает московское «Динамо» (18), третье-пятое места делят ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев» (по 17). Всего с января по июнь было проверено 180 хоккеистов из 19 клубов КХЛ.

Ранее Максим Рыбин высказался об изменениях в составе «Трактора» в межсезонье.

Материалы по теме
Эксклюзив
Рыбин — о «Тракторе»: потери значительные, ушли люди, которые делали результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android