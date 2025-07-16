Стал известен самый проверяемый на допинг российский клуб в 2025 году

Игроков челябинского «Трактора» чаще хоккеистов других клубов Континентальной хоккейной лиги проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего за первое полугодие были проверены на допинг 22 игрока «Трактора». Второе место по количеству протестированных хоккеистов занимает московское «Динамо» (18), третье-пятое места делят ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев» (по 17). Всего с января по июнь было проверено 180 хоккеистов из 19 клубов КХЛ.

Ранее Максим Рыбин высказался об изменениях в составе «Трактора» в межсезонье.