Крикунов поделился ожиданиями от игры «Трактора» в новом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры челябинского «Трактора» в новом сезоне.

«Трактор» – сильная боевая команда. Челябинский клуб будет претендовать на многое в будущем сезоне, как и в прошлом. Не исключаю, что он снова выйдет в финал Кубка Гагарина», — приводит слова Крикунова LiveResult.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

Ранее «Трактор» представил план предсезонной подготовки. Основная часть подготовительной работы пройдёт в Челябинске. Команда Бенуа Гру примет участие в одном предсезонном турнире – домашнем Кубке губернатора Челябинской области — 2025.