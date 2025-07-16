Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине Александра Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мне нужно было съездить в городок Херши и забрать свои вещи. Я изначально обратился по поводу машины к Жене Кузнецову, он отошёл, а потом возвращается и говорит: «Ови даст машину». Я съездил за вещами, благодарю его, а он говорит: «Можешь пока ездить», — и я ещё несколько месяцев пользовался его Lexus.

Но таких ситуаций, когда он готов предложить помощь, масса. Он всегда сразу же отвечает на сообщения, перезванивает и готов прийти на выручку. И такое проявление внимания с его стороны говорит о многом.

Кроме того, он очень весёлый человек с прекрасным чувством юмора. Думаю, многие люди сталкивались в своей жизни с моментами, когда не очень смешно, но, чтобы человека не обидеть, ты улыбаешься. Но с ним всегда реально весело», — цитирует Протаса Onliner.