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Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине Александра Овечкина

Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине Александра Овечкина
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мне нужно было съездить в городок Херши и забрать свои вещи. Я изначально обратился по поводу машины к Жене Кузнецову, он отошёл, а потом возвращается и говорит: «Ови даст машину». Я съездил за вещами, благодарю его, а он говорит: «Можешь пока ездить», — и я ещё несколько месяцев пользовался его Lexus.

Но таких ситуаций, когда он готов предложить помощь, масса. Он всегда сразу же отвечает на сообщения, перезванивает и готов прийти на выручку. И такое проявление внимания с его стороны говорит о многом.

Кроме того, он очень весёлый человек с прекрасным чувством юмора. Думаю, многие люди сталкивались в своей жизни с моментами, когда не очень смешно, но, чтобы человека не обидеть, ты улыбаешься. Но с ним всегда реально весело», — цитирует Протаса Onliner.

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