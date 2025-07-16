Стали известны тренерские штабы клубов «СКА-ВМФ» и «СКА-1946» на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб команды ВХЛ «СКА-ВМФ» на сезон-2025/2026. Руководить командой продолжит Николай Воеводин, помогать ему будут Евгений Бобарико и Антон Белов. Также штаб пополнил старший тренер Павел Канарский, перешедший из «СКА-1946». Тренерами вратарей назначены Алексей Давыдов и Владислав Волков. За общую физическую подготовку будет отвечать Дмитрий Попов.

Главным тренером команды МХЛ «СКА-1946» назначен Герман Титов. Тренеры – Вячеслав Солодухин и Антон Кадейкин. Тренер вратарей – Сергей Щукин. Тренер по физической подготовке – Илья Гребенников.

Напомним, ранее руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании «СКА-Нева» в «СКА-ВМФ».