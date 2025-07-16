Михайлов: удивлён, что Кузнецов до сих пор без клуба, полагаю, проблема внутри него самого

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об отсутствии клуба у нападающего Евгения Кузнецова.

«По идее такой мастер должен обязательно найти себе работу — в НХЛ или КХЛ. Для меня удивительно, что он до сих пор находится без клуба. Как и то, что он не принимал участие в «Матче года» между НХЛ и КХЛ. Видимо, какие-то препятствия внутри него самого. Всё-таки это яркий и самобытный хоккеист. Полагаю, что вся проблема в нём самом», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

