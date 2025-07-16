Илья Протас оценил, может ли Овечкин достичь отметки в 1000 голов в НХЛ

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас оценил, может ли российский капитан столичного клуба Александр Овечкин достичь отметки в 1000 голов в НХЛ.

— Может ли Овечкин замахнуться на тысячу?

— Это было бы очень интересно и здорово. Но здесь надо смотреть, как долго он собирается играть в НХЛ. Забросить 103 шайбы за один чемпионат тяжело. Но если Овечкин задержится в НХЛ и пойдёт за тысячей, то это будет невероятно круто.

— Чем не стимул продлить контракт с «Вашингтоном»?

— Думаю, самым главным стимулом для него было установить рекорд, превзойдя Гретцки. Он уже 20 лет в лиге. Ну, посмотрим, какие у него планы. Будет круто, если он замахнётся на тысячу, — цитирует Протаса Betnews.

Напомним, на данный момент на счету Овечкина 897 шайб.