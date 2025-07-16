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Плющев: Кузнецов сделал большую ошибку, когда не вернулся в «Трактор», испортил реноме

Плющев: Кузнецов сделал большую ошибку, когда не вернулся в «Трактор», испортил реноме
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отсутствие клуба у нападающего Евгения Кузнецова.

«У Жени был очень неудачный сезон. Ситуация возникла негативная, в связи с чем у него возникли трудности с поиском нового клуба. Я думаю, что он сделал большую ошибку, когда не вернулся в родной «Трактор». Там ему было бы комфортнее, но что сделано, то сделано. Он сильно испортил себе реноме. Вероятно, не все потенциальные работодатели верят, что он сможет реанимировать себя в новом сезоне. Не поздно ли ему вернуться в «Трактор»? Думаю, если бы такая возможность у него была, это было бы уже давно сделано.

Что касается его отсутствия на «Матче года» между игроками НХЛ и КХЛ, то там не было не только его, но и многих других. У команд были тренерские штабы, которые приняли решение. Не знаю, по какому принципу они выбирали состав, но в итоге многие хоккеисты остались за бортом. Так что в случае с Кузнецовым мне сложно что-то сказать, помимо этого», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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