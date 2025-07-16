«В СКА закон джунглей — кто сильнее, тот и выиграет». Мельничук — о вратарской конкуренции

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук высказался о конкуренции среди голкиперов в санкт-петербургском СКА.

— В СКА в этом сезоне собирается очень молодая вратарская бригада. Правильно ли говорить, что по возрасту нельзя судить вратарей?

— Конечно. Наоборот, это добавляет оптимизма. Думаю, в этом году у пацанов в плане роста будет вообще кайф. Да, у них четыре вратаря на одно место, но они все плюс‑минус одного возраста и нет ярко выраженного первого номера. У каждого будет шанс. В СКА закон джунглей — кто сильнее, тот и выиграет, — цитирует Мельничука «Матч ТВ».

Напомним, 15 июля Мельничук привёз Кубок Гагарина в Санкт‑Петербург, уроженцем которого является.