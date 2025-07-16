Вратарь Станислав Бережной покидает московское «Динамо» спустя неделю после перехода

Вратарь Станислав Бережной покидает систему московского «Динамо». Контракт расторгнут по инициативе игрока. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

22-летнинй Бережной пополнил ряды «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену Бреннана Менелла в СКА, после чего голкипер решил продолжить карьеру в Северной Америке. Спортивные права на хоккеиста остаются за московским «Динамо».

В прошлом сезоне Бережной за СКА провёл одну игру, где отразил 9 из 11 бросков. За «СКА-Неву» во Всероссийской хоккейной лиге вратарь провёл 13 матчей, в которых одержал шесть побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.