Михайлов рассказал, как участие Овечкина повлияло на величину сбора средств с «Матча года»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от «Матч года» между игроками НХЛ и КХЛ. Матч завершился крупной победой звёзд НХЛ со счётом 15:3.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)
«Смотрел матч по телевизору. В целом это дело хорошее. Ребята из НХЛ возвращаются на родину, проводят благотворительный матч. Зрители идут посмотреть на наших ведущих игроков. Только плюсы. Удалось бы собрать такие деньги без Овечкина? Безусловно, он великий хоккеист, один из сильнейших в нашей стране. Но говорить, что люди шли на трибуны смотреть только на него, было бы неправильно. В каждой команде были яркие хоккеисты», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».
По итогам удалось собрать 30 млн рублей для помощи детям с ограниченными возможностями.
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