Яковлев — об экологии: Магнитогорска ни в коем случае не нужно бояться

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев оценил качество воздуха в Магнитогорске и заявил, что металлургический завод в городе много средств вкладывает в очистные сооружения.

– Многие игроки оставались жить в Магнитогорске, не являясь коренными жителями города. Взять того же Сергея Мозякина. У нас есть все условия для жизни и работы. Город развивается, и очень быстро. Для жизни максимально хорошие условия. Так что ребята скоро приедут, адаптируются, и всё классно будет.

– Людям из других городов и регионов пора перестать ассоциировать Магнитогорск только с металлургическим комбинатом?

– Комбинат – это, конечно, главный объект в нашем городе. Градообразующий. Без него не было бы, наверное, города. Не наверное, а точно. Потому что там половина населения работает. И хоккейного клуба не было бы, поскольку комбинат – наш основной владелец и спонсор. Но да, это основное. Однако он делает максимально для города и клуба. И прежде всего для воздуха, чтобы экология была на уровне обычного среднего города. Из-за загазованности многое вкладывается в очистные системы, поэтому Магнитогорска ни в коем случае не нужно бояться, — цитируют Яковлева «Известия».