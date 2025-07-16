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«Локомотив» представил план предсезонной подготовки

«Локомотив» представил план предсезонной подготовки
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«Локомотив» представил план предсезонной подготовки. Чемпион сезона-2024/2025 начнёт тренировочные сборы с 6 августа в Ярославле. 5 августа команда пройдёт медосмотр.

Сборы в Ярославле продлятся до 19 августа. 18 августа «Локомотив» сыграет контрольный матч с нижегородским «Торпедо». С 20 по 24 августа ярославская команда примет участие в традиционном предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова.

Затем команда с 25 по 4 сентября продолжит тренировки в Ярославле. 31 августа «Локомотив» сыграет контрольную встречу с череповецкой «Северсталью».

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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