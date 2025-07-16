«Вашингтон» обыграл дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера Овечкина

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» обыграла дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера российского нападающего Александра Овечкина. Столичный клуб начнёт сезон домашней встречей с «Бостон Брюинз» 8 октября.

«Начнём сезон на Gr8 (великолепной) ноте», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Вашингтона»

«Кэпиталз» откроют свой предсезонный график матчем с «Бостон Брюинз» 21 сентября на стадионе «Ти-Ди Гарден». После игры 25 сентября на стадионе «Джайентс-центр» «Вашингтон» проведет две выездные встречи подряд: 28 сентября с «Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшал-центр» и 30 сентября – с «Коламбус Блю Джекетс» на стадионе «Нэшнл-арена». «Столичные» вернутся на «Кэпитал Уан-Арену» для проведения двух последних предсезонных матчей: 2 октября с «Бостоном» и 4 октября – с «Коламбусом».