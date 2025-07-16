Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» обыграл дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера Овечкина

«Вашингтон» обыграл дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» обыграла дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера российского нападающего Александра Овечкина. Столичный клуб начнёт сезон домашней встречей с «Бостон Брюинз» 8 октября.

«Начнём сезон на Gr8 (великолепной) ноте», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Вашингтона»

«Кэпиталз» откроют свой предсезонный график матчем с «Бостон Брюинз» 21 сентября на стадионе «Ти-Ди Гарден». После игры 25 сентября на стадионе «Джайентс-центр» «Вашингтон» проведет две выездные встречи подряд: 28 сентября с «Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшал-центр» и 30 сентября – с «Коламбус Блю Джекетс» на стадионе «Нэшнл-арена». «Столичные» вернутся на «Кэпитал Уан-Арену» для проведения двух последних предсезонных матчей: 2 октября с «Бостоном» и 4 октября – с «Коламбусом».

Материалы по теме
«Вашингтон» опубликовал календарь предсезонных игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android