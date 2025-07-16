ЦСКА заключил новый контракт с защитником Владиславом Провольневым. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение заключено сроком до конца сезона-2027/2028. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании контракта на общую сумму 140 млн рублей.

За ЦСКА 30-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 246 матчей, в которых набрал 62 (17+45) очка. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

Всего в КХЛ на счету защитника 490 встреч, в которых Провольнев набрал 111 очков — забросил 37 шайб и отдал 74 результативные передачи — с показателем полезности «+38». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».