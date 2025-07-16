Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» подписал однолетний контракт с нападающим Джо Велено

«Монреаль» подписал однолетний контракт с нападающим Джо Велено
Аудио-версия:
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» подписал однолетний односторонний контракт с нападающим Джо Велено, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/2025 Велено провёл 74 матча за «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», забив восемь голов и отдав девять результативных передач. Уроженец Монреаля был обменян в «Блэкхоукс» в дедлайн и набрал семь очков (три гола, четыре передачи) в 18 играх за «Чикаго», завершив свой пятый сезон в НХЛ.

С момента своего дебюта в сезоне-2020/2021 Велено провёл 306 матчей в НХЛ, забив 38 голов и отдав 43 результативные передачи, а также заработав 98 штрафных минут. Форвард ростом 190 см и весом 91 кг установил личные рекорды по количеству голов (12), передач (16) и очков (28) в сезоне-2023/2024.

Велено был выбран «Детройтом» в первом раунде под 30-м номером в общем зачёте на драфте НХЛ 2018 года.

Материалы по теме
Официально
«Чикаго» и «Сиэтл» совершили обмен хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android