«Монреаль» подписал однолетний контракт с нападающим Джо Велено

«Монреаль Канадиенс» подписал однолетний односторонний контракт с нападающим Джо Велено, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/2025 Велено провёл 74 матча за «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», забив восемь голов и отдав девять результативных передач. Уроженец Монреаля был обменян в «Блэкхоукс» в дедлайн и набрал семь очков (три гола, четыре передачи) в 18 играх за «Чикаго», завершив свой пятый сезон в НХЛ.

С момента своего дебюта в сезоне-2020/2021 Велено провёл 306 матчей в НХЛ, забив 38 голов и отдав 43 результативные передачи, а также заработав 98 штрафных минут. Форвард ростом 190 см и весом 91 кг установил личные рекорды по количеству голов (12), передач (16) и очков (28) в сезоне-2023/2024.

Велено был выбран «Детройтом» в первом раунде под 30-м номером в общем зачёте на драфте НХЛ 2018 года.