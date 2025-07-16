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TSN: в «Миннесоте» дадут Капризову всё, что он захочет

TSN: в «Миннесоте» дадут Капризову всё, что он захочет
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Инсайдер TSN Крис Джонстон уверен, что нападающий Кирилл Капризов подпишет новый контракт с «Миннесотой Уайлд». Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я буду удивлён, если он не подпишет контракт с «Миннесотой». Похоже, ему дадут всё, что он захочет. Уверен, Капризов получит больше, чем Драйзайтль ($ 14 млн в год).

Он не станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ, потому что договор вступит в силу с 1 июля 2026 года, а к тому времени Макдэвид уже подпишет новое соглашение с «Ойлерз». Но меня не удивит, если он получит что-то около $ 15 млн. Капризов окажется одним из последних хоккеистов с восьмилетним контрактом, если останется в «Миннесоте», – цитирует Джонстона TSN.

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