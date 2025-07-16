Журналист Daily Faceoff предположил, каким будет следующий контракт Матвея Мичкова в НХЛ

Журналист Daily Faceoff Энтони Ди Марко считает, что «Филадельфия Флайерз» предложит российскому нападающему Матвею Мичкову долгосрочный контракт. Предстоящий сезон станет для россиянина вторым по контракту новичка в НХЛ.

«Это будет очень напряжённый момент для «Филадельфии Флайерз». Исторически генеральный менеджер Дэнни Бриер предпочитал заключать контракты-мостики сразу после завершения соглашения новичка. Он делал это с Бобби Бринком, Тайсоном Фёрстером, Кэмом Йорком и другими. Но Матвей Мичков — это совсем другой случай.

Я ничего не слышал о желании продления контракта с Мичковым, но думаю, что долгосрочный контракт будет активно изучаться, с учётом состояния потолка зарплат и уровня игрока. Если предположить, что развитие Мичкова в этом сезоне будет в основном линейным, меня не удивит, если «Флайерз» сразу же начнут обсуждать контракт, изучая возможность более долгосрочного соглашения.

Что касается того, как может выглядеть сделка с точки зрения кэпхита, то она начинается с $ 10 млн и постепенно увеличивается до долгосрочного контракта», — цитирует Ди Марко Daily Faceoff.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».