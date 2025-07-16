НХЛ опубликовала расписание сезона-2025/2026

Персс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание сезона-2025/2026. Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

В первый день регулярки состоятся три встречи. В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов «Флорида Пантерз» на домашней арене встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» в этот же день на своём льду примет «Питтсбург Пингвинз», а «Лос-Анджелес Кингз» дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Отметим, что в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона команды проведут по 82 игры, как и ранее, а начиная с сезона-2026/2027 количество матчей увеличится до 84.