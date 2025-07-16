Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны составы команд на прощальный матч Василия Кошечкина в Магнитогорске

Стали известны составы команд на прощальный матч вратаря Василия Кошечкина в Магнитогорске. Напомним, бывший голкипер клубов КХЛ принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года. Во встрече примут участие команды «Синих» и «Белых». Матч состоится 26 июля в 16:30 мск.

Команда «Белых»:

тренеры: Олег Знарок, Виктор Козлов и Андрей Болсуновский;

вратари: Василий Кошечкин, Александр Ерёменко;

защитники: Егор Яковлев, Яков Рылов, Александр Гуськов, Максим Кондратьев, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов;

нападающие: Павел Дацюк, Алексей Морозов, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, Игорь Григоренко, Семён Кошелев, Никита Коростелёв, Евгений Тимкин и Никита Гребёнкин.

Команда «Синих»:

тренеры: Пётр Воробьёв, Илья Воробьёв и Сергей Звягин;

вратари: Максим Кошечкин, Игорь Шестёркин;

защитники: Евгений Бирюков, Владимир Маленьких, Ярослав Хабаров, Андрей Зубарев, Виталий Прошкин, Михаил Пашнин, Григорий Панин и Виталий Атюшов;

нападающие: Андрей Разин, Александр Сёмин, Максим Сушинский, Александр Степанов, Олег Сапрыкин, Николай Прохоркин, Артём Востриков, Сергей Плотников, Николай Голдобин, Сергей Соин, Максим Карпов и Анатолий Никонцев.