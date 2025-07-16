Расписание матчей «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 НХЛ

Стало известно расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2025/2026 НХЛ. Столичный клуб начнёт сезон домашней игрой с «Бостон Брюинз» 8 октября.

У «Кэпиталз» запланировано шесть серий домашних встреч, включающих не менее трёх игр, самые продолжительные из которых — три четырёхматчевые домашние серии на «Кэпитал Уан Арене» с 14 по 21 октября, с 22 по 28 ноября и с 14 по 22 марта. У «Вашингтона» также запланировано пять отрезков, включающих не менее трёх выездных игр подряд, в том числе выездной тур из шести встреч с 19 по 29 января. Кроме того, у «Кэпиталз» будет 14 матчей бэк-ту-бэк.

Фото: «Вашингтон»

В расписании предусмотрены домашние игры в праздничные дни на Хэллоуин (31 октября с «Нью-Йорк Айлендерс») и в канун Нового года (31 декабря с «Нью-Йорк Рейнджерс»). В прошлом сезоне «Кэпиталз» показали седьмой лучший домашний результат в НХЛ (26-9-6) и заняли четвёртое место в лиге по среднему количеству голов за игру (3,68).

В расписании «Кэпиталз» будет 17-дневный перерыв с 6 по 22 февраля в связи с зимними Олимпийскими играми 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля.