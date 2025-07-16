Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 НХЛ

Расписание матчей «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2025/2026 НХЛ. Столичный клуб начнёт сезон домашней игрой с «Бостон Брюинз» 8 октября.

У «Кэпиталз» запланировано шесть серий домашних встреч, включающих не менее трёх игр, самые продолжительные из которых — три четырёхматчевые домашние серии на «Кэпитал Уан Арене» с 14 по 21 октября, с 22 по 28 ноября и с 14 по 22 марта. У «Вашингтона» также запланировано пять отрезков, включающих не менее трёх выездных игр подряд, в том числе выездной тур из шести встреч с 19 по 29 января. Кроме того, у «Кэпиталз» будет 14 матчей бэк-ту-бэк.

Фото: «Вашингтон»

В расписании предусмотрены домашние игры в праздничные дни на Хэллоуин (31 октября с «Нью-Йорк Айлендерс») и в канун Нового года (31 декабря с «Нью-Йорк Рейнджерс»). В прошлом сезоне «Кэпиталз» показали седьмой лучший домашний результат в НХЛ (26-9-6) и заняли четвёртое место в лиге по среднему количеству голов за игру (3,68).

В расписании «Кэпиталз» будет 17-дневный перерыв с 6 по 22 февраля в связи с зимними Олимпийскими играми 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Фото
«Вашингтон» обыграл дату первого матча команды в сезоне-2025/2026 в стиле номера Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android