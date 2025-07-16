Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Оши вместо Гретцки для решающего буллита

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Ти Джея Оши вместо Уэйна Гретцки для решающего буллита.

«Это сложный выбор. Кажется, я где-то видел, как Гретцки сказал, что ему не нравятся выходы один на один с вратарём, и я считаю, что это неправда. Но один из моих любимых моментов в истории спорта — это игра Оши в серии буллитов, в которой он забросил четыре шайбы. Так что для решающего буллита я выберу Оши», — сказал Ткачук в подкасте Джону Вайнеру.

Ткачук имел в виду памятный момент в карьере Оши на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда американец забросил четыре шайбы подряд российскому вратарю Сергею Бобровскому и принёс сборной США победу на групповом этапе.

За 16 сезонов своей карьеры Оши реализовал 49 буллитов (третий результат в истории НХЛ), но серия буллитов была введена только в сезоне-2005/2006, спустя долгое время после завершения карьеры Гретцки. Тем не менее он реализовал один штрафной бросок в карьере и множество голов при выходе один на один с вратарём.