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Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Оши вместо Гретцки для решающего буллита

Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Оши вместо Гретцки для решающего буллита
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, почему выберет Ти Джея Оши вместо Уэйна Гретцки для решающего буллита.

«Это сложный выбор. Кажется, я где-то видел, как Гретцки сказал, что ему не нравятся выходы один на один с вратарём, и я считаю, что это неправда. Но один из моих любимых моментов в истории спорта — это игра Оши в серии буллитов, в которой он забросил четыре шайбы. Так что для решающего буллита я выберу Оши», — сказал Ткачук в подкасте Джону Вайнеру.

Ткачук имел в виду памятный момент в карьере Оши на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда американец забросил четыре шайбы подряд российскому вратарю Сергею Бобровскому и принёс сборной США победу на групповом этапе.

За 16 сезонов своей карьеры Оши реализовал 49 буллитов (третий результат в истории НХЛ), но серия буллитов была введена только в сезоне-2005/2006, спустя долгое время после завершения карьеры Гретцки. Тем не менее он реализовал один штрафной бросок в карьере и множество голов при выходе один на один с вратарём.

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