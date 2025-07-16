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Вратарь Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго»

Вратарь Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго»
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Вратарь Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на два года с кэпхитом $ 975 тыс. Ранее голкипер расторг контракт с московским «Динамо» по своей инициативе.

22-летний Бережной пополнил ряды «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену Бреннана Менелла в СКА, после чего голкипер решил продолжить карьеру в Северной Америке. Спортивные права на хоккеиста остаются за московским «Динамо».

В прошлом сезоне Бережной за СКА провёл одну игру, где отразил 9 из 11 бросков. За «СКА-Нева» во Всероссийской хоккейной лиге вратарь провёл 13 матчей, в которых одержал шесть побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.

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