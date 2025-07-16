«У меня много вопросов». Журналист Daily Faceoff — об изменениях в составе «Рейнджерс»

Журналист Daily Faceoff Джонни Лазарус прокомментировал изменения состава «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущее межсезонье.

«Думаю, у Криса Друри межсезонье пока идёт довольно хорошо, по крайней мере его начало, если учитывать те условия, которые ему достались. Считаю ли я, что нынешняя команда «Рейнджерс» и её состав лучше, чем в первый день прошлого года? Нет, не считаю. В основном это связано с их нижней шестёркой форвардов. Их третье звено в начале прошлого года состояло из [Каапо] Какко, [Филипа] Хитила и [Уилла] Кайлли, и они были самым стабильным звеном в начале сезона, пока Каапо Какко не обменяли в «Сиэтл».

Так что у меня много вопросов к «Нью-Йорк Рейнджерс». Левый фланг их защиты — Карсон Суси и Урхо Вааканайнен — не думаю, что эти двое помогут команде попасть в плей-офф. Их топ-пара будет отличной — Владислав Гавриков и [Адам] Фокс, но вот в защите, которая находится в нижней четвёрке, я не уверен. Сейчас много вариантов для «Нью-Йорк Рейнджерс», и я думаю, что в Столичном дивизионе есть три команды получше. Это «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». У меня остался неприятный осадок от прошлого сезона, однако посмотрим, что смогут сделать Майк Салливан и новый тренерский штаб», — цитирует Лазаруса Daily Faceoff.