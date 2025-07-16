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18-летний Александр Жаровский рассказал, есть ли в «Салавате Юлаеве» дедовщина

18-летний Александр Жаровский рассказал, есть ли в «Салавате Юлаеве» дедовщина
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18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский заявил, что не заметил проявлений дедовщины в уфимской команде. Нападающего на драфте НХЛ – 2025 выбрал «Монреаль» под 34-м номером. Сейчас он играет в системе уфимского клуба.

– Григорий Панин сказал, что сейчас молодёжь стала наглее, а той самой дедовщины почти не осталось. Есть ли она в «Салавате Юлаеве»?
– Нет. Я этого не заметил. Не было такого, чтобы кто-то заставлял что-то сделать. Только мелкие вещи вроде собирания шайб. Это кто-то должен делать, не тренеры же. Так что шайбы молодые собирают. В этом ничего такого нет, — цитирует Жаровского «БИЗНЕС Online».

Жаровский в минувшем сезоне провёл семь матчей в КХЛ, в которых сделал одну результативную передачу. В среднем он проводил на льду чуть более шести минут.

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