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Журналист Daily Faceoff предположил размер зарплаты Капризова по новому контракту

Журналист Daily Faceoff предположил размер зарплаты Капризова по новому контракту
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Журналист Daily Faceoff Энтони Ди Марко предположил размер зарплаты российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по новому контракту. Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Начнём с самого главного: переговоры по контракту Капризова начнутся с минимальной средней зарплаты в $ 12 млн. После того как «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» подписали идентичные контракты с Микко Рантаненом и Митчем Марнером соответственно, средняя зарплата Капризова ни в коем случае не будет ниже их, особенно в таком высоконалоговом штате, как Миннесота.

Будет ли Капризов самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ? Не думаю, но я определённо верю, что он станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим. С учётом того, что потолок зарплат в ближайшие годы резко вырастет, а Капризову только что исполнится 28 лет, это будет его самый большой (и последний) гонорар в расцвете сил. По моим предположениям, средняя зарплата Капризова составит около $ 13,5 млн», — цитирует Ди Марко Daily Faceoff.

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