Журналист Daily Faceoff предположил размер зарплаты Капризова по новому контракту

Журналист Daily Faceoff Энтони Ди Марко предположил размер зарплаты российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по новому контракту. Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Начнём с самого главного: переговоры по контракту Капризова начнутся с минимальной средней зарплаты в $ 12 млн. После того как «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» подписали идентичные контракты с Микко Рантаненом и Митчем Марнером соответственно, средняя зарплата Капризова ни в коем случае не будет ниже их, особенно в таком высоконалоговом штате, как Миннесота.

Будет ли Капризов самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ? Не думаю, но я определённо верю, что он станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим. С учётом того, что потолок зарплат в ближайшие годы резко вырастет, а Капризову только что исполнится 28 лет, это будет его самый большой (и последний) гонорар в расцвете сил. По моим предположениям, средняя зарплата Капризова составит около $ 13,5 млн», — цитирует Ди Марко Daily Faceoff.