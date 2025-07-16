Бывший вратарь и тренер клубов НХЛ Уэйн Томас скончался в возрасте 77 лет

Бывший вратарь клубов НХЛ Уэйн Томас скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба лиги.

Канадский хоккеист играл в юношеском хоккее за команду «Оттава Кэпиталз» из своего родного города, выступающую в Центрально-Канадской хоккейной лиге, а затем три сезона играл в студенческом хоккее за Университет Висконсина.

Уэйн дебютировал на профессиональном уровне в 1971 году в составе «Монреаль Вояджерс» из АХЛ, а в следующем сезоне взял Кубок Колдера с «Нова Скотия Вояджерс» после их переезда из Монреаля.

14 января 1973 года Уэйн стал 10-м вратарём, отразившим все 20 бросков в дебютном матче НХЛ, завершившемся победой «Канадиенс» над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:0.

После двух сезонов и 52 встреч, сыгранных за «Канадиенс», Уэйн присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» перед сезоном-1975/1076, получив место в Матче всех звёзд в январе 1976 года. Последние четыре сезона своей карьеры, с 1977 по 1981 год, Уэйн провёл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сразу после завершения игровой карьеры Уэйн работал в тренерском штабе «Рейнджерс» – сначала тренером вратарей, а затем – помощником тренера. После нескольких сезонов тренерской работы в ИХЛ Уэйн присоединился к «Сан-Хосе Шаркс» в качестве помощника тренера перед сезоном-1993/1994.

Более 20 сезонов Уэйн занимал различные должности в руководстве «Шаркс», глубоко укоренившись в хоккейном сообществе Сан-Хосе.