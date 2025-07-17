Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение/рекорд года, так как в минувшем сезоне НХЛ превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

Отметим, в его номинации также были представлены:

Кевин Дюрант — лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу;

— лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу; Кейтлин Кларк — рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон;

— рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон; Джино Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

Главные рекорды Александра Овечкина: