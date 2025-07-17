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Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025

Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение/рекорд года, так как в минувшем сезоне НХЛ превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

Отметим, в его номинации также были представлены:

  • Кевин Дюрант — лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу;
  • Кейтлин Кларк — рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон;
  • Джино Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

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Главные рекорды Александра Овечкина:

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