Овечкин выиграл престижную награду, 14 очков Дёмина в Летней лиге НБА. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение года, 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 14 очков в матче Летней лиги НБА с «Орландо Мэджик», 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025.
- «Бруклин» одержал первую победу в Летней лиге НБА. Егор Дёмин набрал 14 очков.
- Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира в Лос-Кабосе.
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