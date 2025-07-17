Овечкин выиграл престижную награду, 14 очков Дёмина в Летней лиге НБА. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение года, 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 14 очков в матче Летней лиги НБА с «Орландо Мэджик», 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».