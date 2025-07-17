Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

17 июля главные новости спорта, трансферы, футбол, МЛС, НХЛ, НБА, теннис, Александр Овечкин, Егор Дёмин, Андрей Рублёв

Овечкин выиграл престижную награду, 14 очков Дёмина в Летней лиге НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение года, 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 14 очков в матче Летней лиги НБА с «Орландо Мэджик», 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025.
  2. «Бруклин» одержал первую победу в Летней лиге НБА. Егор Дёмин набрал 14 очков.
  3. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира в Лос-Кабосе.
  4. Гол Алексея Миранчука помог «Атланте» избежать поражения в матче МЛС с «Чикаго».
  5. Вратарь Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго».
  6. Мбаппе стал фигурантом расследования из-за денежных переводов полицейским — источник.
  7. «Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати», прервав пятиматчевую победную серию.
  8. IFAB может серьёзно изменить правила исполнения пенальти во время матчей.
  9. Арина Соболенко и Паула Бадоса снялись с турнира WTA-1000 в Монреале.
  10. Черногорский «Арсенал» отстранён от еврокубков на 10 лет из-за договорного матча.
Материалы по теме
Топ-события четверга: россияне в Летней лиге НБА, Месси и Миранчук в МЛС и «Тур де Франс»
Топ-события четверга: россияне в Летней лиге НБА, Месси и Миранчук в МЛС и «Тур де Франс»
Материалы по теме
Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 16 июля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android