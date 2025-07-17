Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курьянов — о Кубке на могиле Вьюхина: семьи тех мужиков должны быть причастны к победе

Курьянов — о Кубке на могиле Вьюхина: семьи тех мужиков должны быть причастны к победе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал решение привезти Кубок Гагарина на могилу Александра Вьюхина.

— Для вас не стоял вопрос, куда привезти Кубок Гагарина в Омске?
— Было два места, куда хотелось сразу: могила Сашки Вьюхина и гематологическое отделение областной больницы. Очень давно с этим медучреждением сотрудничаем, стараемся помогать. Это ещё при Олеге Твердовском началось! Когда видишь этих детишек…Кто-то в ремиссию ушёл, и не узнать человека, но кто-то, к сожалению, не справился с болезнью. Доктора сами говорят, что, порой, эмоциональный всплеск влияет сильнее на здоровье, чем химиотерапия. И даже анализы показывали, что некоторые детки шли на поправку после того, как кто-то из «Авангарда» к ним приезжал. У нас – рутина, мы свободны в своих перемещениях, а им даже из отделения нельзя выходить. Стараемся дать им возможность получить эти новые эмоции, новые ощущения. Это самое главное.

— Великое дело. А почему именно к Вьюхину?
— Когда мы с другими ребятами зашли в своё время в Омск, то он над нами, молодыми, всегда так подшучивал по-доброму, поддерживал. Потом уже по карьере всегда были на связи, созванивались, пересекались. Со временем, наверное, тяжёлое чувство притупилось, но, когда побывал в Ярославле на месте трагедии, на этом мемориале…Очень тяжёлое место. И в раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – настоящие мужики! Глядя на неё, понимаешь, что их семьи, их дети должны быть причастны к нашей победе, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android