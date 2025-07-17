Курьянов — о Кубке на могиле Вьюхина: семьи тех мужиков должны быть причастны к победе

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал решение привезти Кубок Гагарина на могилу Александра Вьюхина.

— Для вас не стоял вопрос, куда привезти Кубок Гагарина в Омске?

— Было два места, куда хотелось сразу: могила Сашки Вьюхина и гематологическое отделение областной больницы. Очень давно с этим медучреждением сотрудничаем, стараемся помогать. Это ещё при Олеге Твердовском началось! Когда видишь этих детишек…Кто-то в ремиссию ушёл, и не узнать человека, но кто-то, к сожалению, не справился с болезнью. Доктора сами говорят, что, порой, эмоциональный всплеск влияет сильнее на здоровье, чем химиотерапия. И даже анализы показывали, что некоторые детки шли на поправку после того, как кто-то из «Авангарда» к ним приезжал. У нас – рутина, мы свободны в своих перемещениях, а им даже из отделения нельзя выходить. Стараемся дать им возможность получить эти новые эмоции, новые ощущения. Это самое главное.

— Великое дело. А почему именно к Вьюхину?

— Когда мы с другими ребятами зашли в своё время в Омск, то он над нами, молодыми, всегда так подшучивал по-доброму, поддерживал. Потом уже по карьере всегда были на связи, созванивались, пересекались. Со временем, наверное, тяжёлое чувство притупилось, но, когда побывал в Ярославле на месте трагедии, на этом мемориале…Очень тяжёлое место. И в раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – настоящие мужики! Глядя на неё, понимаешь, что их семьи, их дети должны быть причастны к нашей победе, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.