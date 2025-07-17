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Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене в Вашингтоне

Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене в Вашингтоне
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Российский нападающий Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне, сообщает RMNB. Россиянин провёл игру в игровом свитере «Трактора» под 92-м номером и отметился двумя голами и одной результативной передачей. Кузнецов помог своей команде победить со счётом 9:4.

Фото: Иан Оланд RMNB

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

Всего в НХЛ Кузнецов провёл 743 матча в регулярных чемионатах и заработал 575 (173+402) очков.

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