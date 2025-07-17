«Мне ту фразу много раз припомнили». Курьянов — об обещании забрать Кубок Гагарина у ЦСКА

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил своё обещание летом 2023 года выиграть Кубок Гагарина с омским клубом. В сезоне-2024/2025 Курьянов стал обладателем главного трофея КХЛ в составе тренерского штаба «Локомотива».

— Пару лет назад вы, будучи генменеджером «Авангарда», обещали забрать Кубок Гагарина у ЦСКА. Сейчас у вас есть кубок, и вы идёте работать в ЦСКА. Оценили иронию судьбы?

— Да, мне ту фразу уже много раз припомнили (смеётся). Знаете, когда смотришь на это межсезонье в КХЛ, на возвращение в лигу Боба Хартли, то уже ничему не удивляешься. Привыкаешь к тому, что происходят такие вещи, о возможности которых ещё несколько лет назад никогда бы не подумал.

— Какой у вас будет функционал в тренерском штабе ЦСКА?

— Мы с Сан Санычем (Александр Попов. – Прим. «Чемпионата») будем с нападающими работать. Остальные детали обсудим уже, когда соберёмся, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.