«Сибирь» подписала контракт с канадским голкипером Луи Доминге

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 33-летним канадским голкипером Луи Доминге, сообщает пресс-служба клуба.

На счету опытного вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков – 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тамп-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флеймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».

13 апреля 2024 года в матче регулярного чемпионата АХЛ, в котором фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк» обыграл «Спрингфилд Тандербёрдс» (5:3) Доминге стал автором заброшенной шайбы в пустые ворота.