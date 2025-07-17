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«Сомневаюсь, что он вспотел». Хоккеист-любитель — об игре с Кузнецовым в Вашингтоне

«Сомневаюсь, что он вспотел». Хоккеист-любитель — об игре с Кузнецовым в Вашингтоне
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24-летний вратарь любительской лиги Джош Уильямс высказался об игре с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Россиянин принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне и отметился двумя голами и одной результативной передачей.

«Непонятно, как и почему он оказался в игре. Не уверен, знал ли он кого-то в той команде. Это довольно талантливая лига, но он заставил ребят выглядеть ничтожествами. Сомневаюсь, что он вообще вспотел.

Видеть, как Кузи заглянул в нашу лигу, — это нечто особенное, потому что он подарил нам одни из самых, если не самые, замечательные хоккейные воспоминания. Группа взрослых мужчин, некоторые с жёнами и детьми, на короткое время перенеслись в 2018 год, когда сегодня вечером Кузи забил гол», — цитирует Уильямса RMNB.

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