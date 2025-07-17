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«Символично получилось». Курьянов — о фотографии с Овечкиным с тренировки «Авангарда»

«Символично получилось». Курьянов — о фотографии с Овечкиным с тренировки «Авангарда»
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Бывший генеральный менеджер «Авангарда» и тренер ЦСКА Антон Курьянов вспомнил фотографию с Александром Овечкиным на сборах в омском клубе летом 2005 года. На фото также изображены Александр Попов и Игорь Никитин.

— С Поповым вы были одним из лучших дуэтов в российском хоккее в своё время. Как смотрите на совместную тренерскую работу?
— Думаю, мы все профессионалы, всё будет хорошо. Здорово, когда знаешь человека, его привычки, характер, отношение к делу. Так проще работать, по крайне мере, мне точно. Вот даже когда в «Локомотив» приходил, вроде всех тренеров в штабе знаешь, но никогда с ними в работе не пересекался, и это знакомство, привыкание друг к другу забирают время.

— Попов-хоккеист, а теперь и тренер такой же молчаливый, как и в общении с журналистами?
— Да нет, со всеми общается, всё как у всех. Просто есть категория людей, которые не любят давать интервью, работать на публику. Как тренера Саню ещё только предстоит мне узнать, а в роли игрока в раздевалке он был обычным парнем, общительным.

— Вообще, в ЦСКА сейчас на тренерском мостике Никитин, Курьянов, Попов — легенды «Авангарда». Вспоминается прошлое в таких ситуациях?
— В «Локомотиве» вспоминали, когда увидели легендарную фотографию с Овечкиным на омском стадионе (смеётся). Были у нас забеги при Валерии Белоусове тогда. Такая символическая фотка получилась, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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