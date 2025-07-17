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«Вегас» и нападающий Джек Айкел ведут переговоры о новом контракте

«Вегас» и нападающий Джек Айкел ведут переговоры о новом контракте
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«Вегас Голден Найтс» и нападающий Джек Айкел ведут переговоры о новом контракте, сообщает The Fourth Period.
У 28-летнего нападающего остался ещё один сезон по действующему договору с зарплатой $ 10 млн в год.

Стороны общаются на предмет нового соглашения, но переговоры находятся на ранней стадии. Считается, что Айкел получит контракт с зарплатой, которая превышает оклад Митчелла Марнера, зарабатывающего $ 12 млн в год в «Голден Найтс».

В прошлом сезоне американский нападающий набрал 94 (28+66) очка при показателе полезности «+32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 10 (1+9) очками при показателе полезности «-8» в 11 играх.

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